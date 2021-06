30-årig stukket flere gange i ryggen ved Amager Strandpark

En 25-årig mand er blevet sigtet for kvalificeret vold efter et knivstikkeri ved Amager Strandpark tirsdag aften, hvor en 30-årig mand blev stukket i ryggen. Den 25-årige fremstilles i grundlovsforhør onsdag formiddag, fortæller efterforskningsleder Baris Tuncer fra Københavns Politi tidligt onsdag morgen. Tre kvinder, som også blev anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, er løsladt igen.

»Vi har afhørt den forurettede. Han er færdigbehandlet, men er ikke udskrevet fra hospitalet endnu«, siger Baris Tuncer.

Den 30-årige mand blev bragt til behandling på Rigshospitalet efter at være blevet stukket to gange i ryggen. Politiet er fortsat i gang med at forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring hændelsen.

»Vi ved stadig ikke helt, hvad der gik forud for knivstikkeriet, men vi ved, at der var flere mennesker samlet ude ved Amager Strandpark«, siger efterforskningslederen.

Politiet fik anmeldelsen tirsdag klokken 22.41. Baris Tuncer opfordrer vidner, der måtte have set noget, til at henvende sig til politiet.

»Det kan for eksempel være, hvis man har set biler køre til eller fra stedet i den periode«, siger efterforskningslederen.

ritzau