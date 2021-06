Juraeksperter efter dom i Østre Landsret: Aktivist har været offer for uklar lovgivning

Retsformanden i Østre Landsret sagde onsdag i sagen mod den 31-årige aktivist Nanna Skov, at rettens dom ville blive afsagt senest klokken 14.30.

Som minutterne i stilhed tikkede forbi tidspunktet, steg anspændtheden i retssalen blandt forsvarer, anklager og pårørende. Nanna Skov selv var kort forinden blev ført ind i salen af to fængselsbetjente. Hun sendte et nik mod sin far, satte sig ved siden af sin advokat og åndede tungt. På tilhørerrækken krammede hendes mor en serviet.

I byretten var aktivisten i marts blevet idømt 2 års fængsel og tildelt ansvar for, at en demonstration 9. januar arrangeret af bevægelsen Men In Black endte i konfrontation mellem politi og demonstranter. Blandt andet fordi hun under sin tale på Rådhuspladsen i København havde sagt den efterhånden landskendte sætning: »Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde?«. 16 betjente blev skadet, 15 blev ramt af dåser og andet kasteskyts, og yderligere en brækkede hånden under sammenstødene.