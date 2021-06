Barn på to år omkommer i trafikulykke

Artiklen er opdateret kl. 12.42 med oplysningen om, at barnet er afgået ved døden.

Et barn på to år døde onsdag formiddag efter en trafikulykke syd for Silkeborg, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Barnet havde ifølge de første meldinger alvorlige kvæstelser i forbindelse med ulykken, som skete umiddelbart nord for Rodelund på landevejen mellem Horsens og Silkeborg.

Drengen blev bragt til Aarhus Universitetshospital til behandling sammen med sin mor, men senere oplyser politiet om den tragiske udgang på sagen.

Tre biler var involveret. Den ene kom over i den modsatte vejbane og ramte her de to andre biler, den ene frontalt. Sammenstødet skete nær en trafikchikane.

Ambulancer bragte mænd fra to forskellige biler til behandling på sygehusene i henholdsvis Horsens og Viborg. De to har tilsyneladende ikke fået alvorlige skader, lyder det fra politiets vagtchef.

Den lille drengs mor var passager og kom ikke noget til. På grund af ulykkens konsekvenser blev en bilinspektør kaldt ud for at foretage nærmere undersøgelser på stedet.

Opdateres ...

ritzau