93-årig kvinde omkommer i plejehjemsbrand på Falster

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 93-årig kvinde er onsdag formiddag omkommet i forbindelse med brand på et plejehjem på Vendsysselvej i Nykøbing Falster, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Vagtchef Michael Skræddergaard fortæller, at politiet fik meldingen om branden klokken 11.05. Herefter kom både politi og brandvæsen til stedet. Da kunne det konstateres, at det ikke var muligt at redde den ældre kvinde.

»Der var ikke meget at gøre«, siger Michael Skræddergaard.

Selve branden har været isoleret til kvindens lejlighed på plejehjemmet. Der er dog blevet evakueret naboer på plejehjemmet. Kvindens pårørende er blevet underrettet.

Branden er slukket, og der bliver onsdag kort efter middag luftet ud for røg. Politiet er fortsat på plejehjemmet for at undersøge brandstedet. Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået.

Opdateres ...

ritzau