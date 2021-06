Forsvarsminister: Vi skal være bedre rustede til cyberangreb

Der sker flere cyberangreb i Danmark, de er mere avancerede og forfinede, og derfor skal det danske cyberforsvar styrkes.

Det siger den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), på et pressemøde i Industriens Hus onsdag eftermiddag.

»For vores sikkerhed og vores demokrati er vi nødt til at gøre noget over for cyberangreb. Cybertruslerne bliver ikke færre eller mindre komplekse i fremtiden. Derfor er det nødvendigt med et styrket dansk cyberforsvar«, siger hun.

På pressemødet præsenterer hun et udspil, hvor der skal sættes 500 millioner af til at styrke Center for Cybersikkerhed.

Centeret er en national sikkerhedsmyndighed under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Regeringen ønsker blandt andet at investere i en permanent cyberværnepligt, en mere avanceret datahåndtering og styrket cybersikkerhed.

Opdateres ...

Ritzau