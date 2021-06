Kun 12 personer er dømt for psykisk vold på to år. Minister erkender, at det ikke er godt nok

Myndighederne har ikke været dygtige nok til at håndtere sager om psykisk vold.

Sådan lyder beskeden fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i et interview hos ALT. Ministeren er torsdag kaldt i samråd for at forholde sig til Danners statusrapport om strafbar psykisk vold og for at komme med et bud på, hvad han vil gøre for bedre at sikre ofre for psykisk vold.