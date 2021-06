Boligpriserne fortsætter op. Nu er de steget 13 måneder i træk

Boligmarkedet har buldret frem under corona, og udviklingen fortsatte i maj.

Her steg priserne for villaer og rækkehuse for 13. måned i træk, så de nu i snit er 15,7 procent højere end for et år siden. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af langt de fleste danske ejendomsmæglere.

Kigges der på prisudviklingen på ejerlejligheder og sommerhuse, er de steget endnu mere. De er steget henholdsvis 17,9 og 26,4 procent i pris.

»Normalt plejer første kvartal at være en lille smule sløvt, mens der i andet kvartal plejer at være en stor handelsaktivitet. I år har det været modsat. Vi har haft et usædvanligt første kvartal med en virkelig høj boligaktivitet. Til gengæld ser det ud til, at den falder en smule i andet kvartal«, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.

Udviklingen er set i tæt på hele Danmark. Priserne er steget med et tocifret procentsats for alle tre boligtyper i alle landets fem regioner. Den eneste undtagelse er huspriserne i Nordjylland, der er steget med otte procent i snit de seneste 12 måneder.

Indgreb eller ej?

De kraftige prisstigninger har givet anledning til en debat om, hvorvidt der fra politisk side skal gribes ind på markedet. Nationalbanken og Finanstilsynet har opfordret til det, mens Det Økonomiske Råd omvendt mener, at tiden skal ses an.

Rådet, der også kaldes også de økonomiske vismænd, kommer med forslag til regeringen til, hvad økonomien har mest gavn af. Der ses dog nu de første indikationer på, at udviklingen vender, lyder det fra Birgit Daetz.

»Interessen for at købe huse er begyndt at være lidt mere aftagende. Det er en af de signaler, vi kan se for, at der måske er et vendepunkt på vej«, siger hun.

Også regeringen har flere gange afvist et indgreb. Det kan dog snart blive nødvendigt at gentage - eller ændre - den udmelding. Det ventes nemlig, at Det Systemiske Risikoråd til sidste næste møde 21. juni vil henstille til, at der gribes ind.

Rådet holder øje med trusler mod de danske pengeinstitutter og har allerede varslet, at der ventes at blive henstillet til, at der iværksættes tiltag.

ritzau