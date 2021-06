Elselskab nægter at give sig: Da Mogens Nielsen vågnede, havde de slukket for strømmen

Mogens Nielsen fra Holbæk er en af de forbrugere, der har oplevet elselskabers opfindsomme forsøg på at lokke kunder fra det ene selskab til det andet. Han har vundet over elselskabet ved et ankenævn, men selskabet svarede igen ved at stævne ham ved Retten i Holbæk.