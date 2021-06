Aggressivt telefonsalg har ført til 9 politianmeldelser

I december anmeldte Forbrugerombudsmanden elselskabet Norström – der i dag går under navnet Fauna Energi – til politiet i en af de mest omfangsrige sager om ulovligt telefonsalg og vildledning af forbrugerne.

Selskabet blev politianmeldt for at have foretaget ulovlige telefonopkald til 224 forbrugere og for at have vildledt 117 personer under samtalerne.

Og det var ikke så lidt, Forbrugerombudsmanden mente, at Norström havde gjort sig skyldig i. Forbrugerombudsmanden vurderede således, fremgik det af en pressemeddelelse, at elselskabet havde vildledt forbrugerne på denne måde i forsøg på at få dem til at skifte elselskab: