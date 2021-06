Ny mail lækket: Rivegildet i Dansk Folkeparti vokser

Det vakte opsigt, da Politiken tirsdag kunne berette om interne mails, der afslørede, hvor betændt stemningen er mellem tre hovedbestyrelsesmedlemmer i Dansk Folkeparti.

Nu viser endnu en mail, at også et fjerde hovedbestyrelsesmedlem, nemlig Erik Høgh-Sørensen, er indblandet i den interne hovedbestyrelsesdebat.

Hidtil har offentligheden kun fået kendskab til, at der på de indre linjer har hersket stor uenighed mellem på den en side europaparlamentsmedlem Peter Kofod og tidligere europaparlamentsmedlem Anders Vistisen, der begge mener, at tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen er for skinger; senest da han på Twitter forleden langede ud efter statsminister Mette Frederiksen (S) for, at hun havde ladet sig coronavaccinere af en kvinde iført tørklæde.