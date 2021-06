Vanvidsbilist kørte 108 km/t i byen. I sin kærestes bil. Som politiet nu sender på tvangsauktion

For første gang får en ejer konfiskeret sin bil, selv om det var en anden, der blev dømt for at køre vanvidskørsel i bilen. Det afgør Retten i Glostrup.

Dermed står en 34-årig kvinde nu til at miste sin sorte Mazda CX-3. Det er ikke mere end ti måneder siden, at hun måtte låne knap 200.000 kroner for at købe den.

Det var hendes 36-årige kæreste, der havde lånt bilen. Han havde kørte 108 kilometer i timen i et tæt bebygget område i Rødovre, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen. Samtidig idømmes den 36-årige kæreste 20 dages ubetinget fængsel. Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke sagen til landsretten.

Den omtalte hændelse skete, kun tre dage efter at en ny regel trådte i kraft. Den betød, at politiet må beslaglægge en bil, der er blevet brugt til vanvidskørsel, med henblik på konfiskation.

Parrets forsvarsadvokat, Dorthe Fuglsang, har tidligere udtalt, at en konfiskation er en krænkelse af den grundlovssikrede ejendomsret.

Anklager Charlotte Møgelhøj siger torsdag, at hun mener, at retten har dømt i overensstemmelse med Folketingets intention, da det vedtog loven om konfiskation ved vanvidskørsel.

»Sådan som jeg ser det, er det i overensstemmelse med de regler, som Folketinget har vedtaget, og det er jo det, som retten skal tage stilling til, og som vi arbejder efter«, siger hun.

Eftersom at bilen skal konfiskeres, ender den på politiauktion. Pengene fra salget går til statskassen.

Rigspolitiet kunne den 3. juni oplyse, at 171 biler er beslaglagt med henblik på konfiskation siden den 31. marts. Af dem er 70 ejet af en anden person end bilisten. En af bilerne er nu med dagens dom konfiskeret.

ritzau