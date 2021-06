Mette Frederiksen bryder tavshed og beklager nye sager om krænkende adfærd i sit parti

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommenterer nu for første gang historien om, at syv kvinder er trådt frem med beretninger om, at de har følt sig krænket af en ansat i Socialdemokratiet, som siden har forladt sin stilling. De syv beretninger dækker over alt fra at blive slikket i øret til at have følt sig presset til samleje.

Mette Frederiksen har tidligere givet sin fulde opbakning til kvinder, der trådte frem med historier, men har fået kritik for ikke at have udtalt sig om den konkrete sag, som hun nu beklager.

»Jeg beklager dybt de oplevelser, de har haft. Jeg har gjort klart fra start, at man skal opføre sig ordentligt i og omkring Socialdemokratiet, og at det er et fælles ansvar, at der er et arbejdsmiljø, som vi alle sammen kan holde ud at være i. Så jeg er både ærgerlig over og ked af, at der er nogen, der har haft de oplevelser«, siger Mette Frederiksen, da hun bliver spurgt til det på et kort pressemøde om rigsfællesskabet.

Flere af de krænkede har selv efterlyst, at statsministeren trådte frem. Den pågældende mand fik en frivillig aftrædelse.

Kvinder føler sig ikke hørt

Da den daværende overborgmester i København Frank Jensen (S) trak sig fra sin post sidste år på grund af flere krænkelser, udtalte statsministeren, at hun »bakker op om alle de kvinder, der nu siger fra«. Men en af de krænkede i den nye sag, som Berlingske har afdækket, mener, at de ord klinger hult den dag i dag. Statsministeren har hidtil henvist til partisekretæren i sagen.

På spørgsmålet om, hvad statsministeren mener om, at flere krænkede ser sig nødsaget til at råbe op i pressen, fordi de ikke føler sig hørt, svarer hun:

»Jeg har svært ved at se andet, end at man i disse sager skal have en ordentlig ramme, hvor der er retssikkerhed for alle implicerede parter og kan kun opfordre til, at man bruger advokatordningen. Man er selvfølgelig i sin fulde ret til at give sine holdninger til kende og dele sine erfaringer i offentligheden«.

Flere af de krænkede har dog netop klaget over Socialdemokratiets håndtering af sagerne. Eksempelvis blev kvinder, der stod frem i en tv-dokumentar om krænkelser, aldrig kontaktet af Socialdemokratiet efterfølgende.

ritzau