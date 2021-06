En kvart million danskeres forsikringsselskab er solgt i kæmpe handel

Alm. Brand køber Codans danske forretning for 12,6 milliarder kroner.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen. Opkøbet betyder, at det kombinerede selskab bliver det næststørste i Danmark efter Tryg.

Sælgerne er Tryg og det canadiske selskab Intact.

De to selskaber overtog for nylig Codan i forbindelse med et opkøb af britiske RSA, der ejer Codan, men skiller sig nu med den danske del af selskabet.

De to selskaber havde bebudet, at Codan muligvis bliver solgt. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Tryg ikke har vurderet, at det kunne lade sig gøre at overtage Codan alene.

Det skyldes, at Tryg har vurderet, at de danske konkurrencemyndigheder ikke ville give grønt lys til en fusion af Tryg og Codan.

Så store er de

Codan har hovedsæde i København og har ca. 1.000 ansatte. Selskabet blev etableret i 1916 og er Danmarks fjerdestørste skadesforsikringsselskab med en markedsandel på ca. 9 procent. Codan har ca. 240.000 privatkunder og 50.000 erhvervskunder, fremgår det af meddelelsen om Codans danske aktiviteter.

Alm. Brand har også hovedsæde i København og har ca. 1.400 ansatte. Selskabet blev etableret i 1792 og er Danmarks tredjestørste skadesforsikringsselskab med en markedsandel på ca. 9 procent. Forsikring har ca. 320.000 privatkunder og 90.000 erhvervskunder. Pension har ca. 70.000 kunder, fremgår det også.

Tryg er det største forsikringsselskab i Danmark med omkring 22,5 procent af markedet.

Alm. Brand og Codan har hver især knap ni procent af markedet og er nummer tre og fire, viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Fusionen mellem de to selskaber skal vurderes af konkurrencemyndighederne, men ventes ikke at blive bremset.

Ifølge en meddelelse fra Tryg har der været stor interesse for at købe Codan, og derfor er handlen relativt hurtigt faldet på plads.

»Én stor, stærk dansk forsikringskoncern«

Hos Alm. Brand ser administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen gode perspektiver i at slå sig sammen med Codan.

»Med aftalen forener vi to velrenommerede danske forsikringsselskaber og bliver én stor, stærk dansk forsikringskoncern med mere end 700.000 kunder og en klar ambition om at levere markedets bedste løsninger til kunderne«, siger han i en kommentar.

Alm. Brand forventer at kunne hente besparelser på 600 millioner kroner om året. Det vil blandt andet være på administration, it, indkøb og husleje. Selskabet oplyser ikke, hvor mange stillinger man vil skulle nedlægge.

Købet ventes at falde endeligt på plads i 2022. Inden da skal blandt andet konkurrencemyndighederne sige god for handlen.

Opdateres

Ritzau