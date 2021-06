Flyt så de biler! Bilejere får frist til lørdag klokken 7

Det kan godt være, at slutrundekampe i fodbold er en stor begivenhed for Københavns Politi. Men foreløbig ligner det en rolig omgang, der ikke giver politiet mange grå hår i hovedet.

Det vil sige: Så er der lige det med bilerne, der står parkeret i gaderne omkring Parken. Fra i morgen kl. 7 skal de være væk. Og ved middagstid stod der mange biler i området. Så mange, at Københavns Politi lidt usædvanligt gik på Twitter for at minde bilisterne om, at de skal huske, at der altså er EM-kamp mod Finland lørdag kl. 18.00 – og at gaderne skal være ryddet hele 11 timer før.

»Vi ser i skrivende stund rigtig mange biler, der er parkeret på de nævnte gader«, hedder det i tweetet, der groft sagt antyder, at kranbilerne kan komme i brug. »Parkeringsforbuddet gælder først fra i morgen tidlig - men husk nu at flytte bilen i tide«.

På bekymringsskalaen må det siges at være i den milde ende. For politiet venter ikke at få i nærheden af den slags ballade, der indimellem ses ved kampe mellem Brøndby og FC København – og da slet ikke gadeoptøjer som ved Uefa Cup-finalen i København i 2000, da fans af Arsenal og Galatasaray gik amok.

»Vi har planlagt det her længe, og nu er det endelig D-dag, så vi kan komme i gang. Vi er til stede i gadebilledet, der hvor der er storskærmsarrangementer for at sikre, at det går stille og fredeligt for sig, men vi forestiller os ikke, at der bliver ballade hverken lørdag eller de kommende kampdage«, siger ledende politiinspektør Peter Dahl i Københavns Politi.

Set fra politiets side er alt gjort lettere af coronaepidemien: Af de tre puljemodstandere er det kun finnerne, der kan rejse ind i Danmark frit – og de er langt fra det balladeniveau, der forbindes med hooligans.

Der er kun afsat 3.000 billetter til tilrejsende, og endelig er det ikke specielt tillokkende for fans at rejse hertil, når der er flere værtslande, og fansene derfor kun kan se én kamp med deres landshold i København. Endelig har Uefa nedlagt forbud mod officielle fanmarcher på grund af smittefare, påpeger politiinspektøren.

Alt sammen no