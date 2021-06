Mænd dømt i sag om hvidvask af 100 millioner

To mænd er fredag ved Retten i Roskilde dømt for forsøg på hvidvask af 40 millioner kroner. Straffene lyder på henholdsvis tre og halvandet års fængsel, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Sagen er del af et sagskompleks, som samlet set drejer sig om hvidvask for mere end 100 millioner kroner. Betegnelsen ’hvidvask’ dækker over forskellige finansielle manøvrer. De har det fællestræk at få penge fra kriminalitet til at se ud, som om de er lovlige.

Mændenes hvidvask skete gennem to selskaber, hvor de var direktører og ejere. Via selskabernes bankkonti kanaliserede de store summer videre, blandt andet til et polsk selskab. At den ene fik strengere straf skyldes, at han ville hvidvaske et større beløb end den anden mand, som ud over forsøg på hvidvask i de to selskaber er dømt for hvidvask i et mindre selskab, som indtil 2018 drev en café i Gevninge ved Roskilde.

Mændene var klar over, at de overførte penge måtte stamme fra ulovligheder, og derfor har de overtrådt straffelovens bestemmelse om hvidvask. Retten har dog ikke fundet, at der er ført tilstrækkeligt bevis for, at mændene vidste, nøjagtig hvor pengene stammede fra. Derfor er der alene dømt for, at de har forsøgt at hvidvaske pengene. Det er med andre ord ikke bevist, at pengene stammer fra kriminalitet.

I forlængelse af efterforskningen har Bagmandspolitiet rejst sager mod personer knyttet til 10 forskellige selskaber. Sagerne for så vidt angår tre af selskaberne er endeligt afgjort, mens to andre er afgjort i byretten og anket til landsretten. Derudover er der to sager, som endnu ikke er behandlet ved retten.

ritzau