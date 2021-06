Giftrester fundet i mere end halvdelen af vandboringer

Andelen af vandboringer, hvor der bliver fundet rester af pesticider, er indtil videre i 2021 blevet ved med at stige. Ud af 572 vandboringer er der konstateret pesticidrester i 57,9 procent, skriver Jyllands-Posten. I 2016 var det 25,2 procent. Tallene stammer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, skriver i en skriftlig kommentar til Ritzau, at Danmark står med et alvorligt problem på hænderne, hvis tendensen fortsætter.

»Vi kigger ind i, at vi ikke længere kan forsyne alle danskere med rent drikkevand, uden at vi skal i gang med kemisk at rense det«, skriver hun.

Hun mener, at reglerne for brug at sprøjtegifte skal strammes for at begrænse pesticidresterne i grundvandet.

»Skal udviklingen vendes, er vi nødt til at handle nu. Det er helt oplagt at forbyde brug af sprøjtegift oven på de jorde, hvor vores grundvand dannes«, skriver hun.

SF kalder ministre i samråd

Hos Novafos, som leverer vand til en stor del af de sjællandske kommuner, er vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt bekymret:

»Vi er presset og meget sårbare og kan blive nødt til at lukke boringer eller hele vandværker. Men vi kan ikke bare bore ned et nyt sted og pumpe rent vand op, fordi vi finder giftrester overalt. Vi ser ind i en verden, hvor vi langt hen ad vejen må til at rense vandet«, siger han til Jyllands-Posten.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er enig i, at den store andel af fund med pesticider er bekymrende.

»Det viser med al tydelighed, at der er behov for at styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand«, siger hun i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Men det er ikke konkret nok, mener SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, der har kaldt miljøministeren og landbrugsminister Rasmus Prehn (S) i samråd.

»Det er en skandale, at vi stadigvæk har drikkevandsboringer i Danmark, der er forurenet af sprøjtemidler. Vi vil gerne have en mere omfattende indsats i forhold til vores drikkevandsboringer. Vi foreslår, at vi sætter otte milliarder kroner af til det på finansloven«, siger hun til Ritzau.

Pengene skal gå til en fond, hvorfra vandværkerne kan låne penge til tiltag, der styrker vandkvaliteten. Mens andelen af vandboringer, der viser spor af pesticider, stiger, falder andelen af vandboringer, hvor grænseværdien for pesticidrester er overskredet. I 2019 var det 12,7 procent. Det faldt til 12,0 procent året efter, og i 2021 er det indtil videre faldet til 11,7 procent.

ritzau