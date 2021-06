Motorvej mod Hillerød er delvist spærret efter ulykke

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et sammenstød mellem to biler har ført til, at Hillerødmotorvejen søndag formiddag er delvist spærret for trafik i nordgående retning mellem afkørslen til Værløse og til Farum.

Det oplyser Vejdirektoratet.

En tilskadekommen person er med eskorte kørt til Rigshospitalet, oplyser politiet.

Desuden er der melding om to andre, der er kommet lettere til skade. Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

ritzau