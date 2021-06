Analyse: Landets sygeplejersker sætter regeringen under pres

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) står med den ene hånd på kogepladen.

Det kongelige danske Socialdemokrati, der i årtier har stillet sig på arbejdernes side, står over for en ubehagelig konflikt med de tusindvis af sygeplejersker i regioner og kommuner, som statsminister Mette Frederiksen gik til valg på at forbedre forholdene for.

Det er konklusionen, efter at et betydeligt flertal af Dansk Sygeplejeråds medlemmer har stemt nej til den overenskomstaftale, som lå på bordet efter månedlange armlægninger med landets arbejdsgivere.