Mandag holder Nationalbanken, de økonomiske ministerier og Finanstilsynet møde om glohedt boligmarked. Her er økonomernes bud på, hvad udfaldet bliver

Statsligt risikoråd ventes mandag at lægge yderligere pres på regeringen for at gribe ind på et buldrende boligmarked. Men det er for tidligt, advarer Politikens panel af boligøkonomer.