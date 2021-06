Mandag mødes Nationalbanken, de økonomiske ministerier og Finanstilsynet. Her er økonomernes bud på, hvad udfaldet af mødet bliver

Har vi kurs mod et kollaps på boligmarkedet og en ny økonomisk krise, der kan ramme os alle? Eller skal vi slå koldt vand i blodet og lade et brandvarmt boligmarked køle af af selv – og finde normalen?

Banker, realkreditinstitutter, økonomer, politikere og rigtig mange boligejere venter med spænding på udfaldet af mandagens møde i Det Systemiske Risikoråd, der har til opgave at overvåge og identificere finansielle farer og risici i samfundsøkonomien – og pege på de løsninger, der er påkrævet.

På forhånd tyder alt på, at det statslige risikoråd vil lægge yderligere pres på regeringen for at få den til at gennemføre politiske indgreb, der kan begrænse risikoen for pludselige prisfald og panik – på et boligmarked, der nærmest er gået amok i handler og prisstigninger det seneste år.