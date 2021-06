På vejen hjem ringede hun til sin mor for at vende nogle af de ting, som de havde snakket om hundrede gange før. At hun kedede sig og havde svært ved at udfylde sin tid. At hun ofte sad alene hjemme i den lejlighed, hun var flyttet ind i for at indfri drømmen om et socialt bofællesskab.

