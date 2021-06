»Jeg bliver vred, fordi vi gør så stort et arbejde for at løfte en velfærdsopgave, men vi bliver straffet alligevel«

»Vi føler, vi er i en skruetvinge, vi aldrig kan komme ud af, medmindre vi presser ikke-vestlige, fattige og sårbare ud, og får nogen ind, der har penge. Det er jo udrensning«.

Sådan siger Søren-Emil Stenkjær Schütt, der er beboerformand i Lundtoftegade i København, der er kommet med på ny liste over boligområder, der underlægges særlige boligkrav, fordi de er i risiko for at ende som det, aftalen kalder et »parallelsamfund«.