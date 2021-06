Hedebølge rammer Danmark i morgen: Her bliver det varmest

En dyne af varm luft er på vej mod Danmark sydfra og kan de kommende dage give hedebølge og årets første tropenat mange steder.

»Det bliver rigtig varmt«, lyder det fra Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Før det for alvor bliver hedt, får vi en mere normal og ganske fin sommerdag onsdag med temperaturer op imod 23-24 grader flere steder.

Torsdag vil termometret passere de 25 grader over hele landet, og i den centrale del af Jylland, på Fyn og Lolland-Falster kan det komme op at vise 30-32 grader.

»Og så kan vi se frem til årets første tropenat natten til fredag, hvor temperaturen holder sig over 20 grader. I hvert fald mange steder fra Østjylland og østover får vi nok en tropenat«, siger Dan Nilsvall.

Hvad er en hedebølge og en tropenat? Der er tale om en hedebølge, når temperaturerne tre dage i træk ligger over 28 grader, mens en tropenat er defineret ved, at temperaturen ikke kommer under 20 grader på noget tidspunkt i løbet af natten. Kilde: DMI

Fredag og lørdag vil vi fortsat ligge på stegepanden. Især i Sønderjylland og på Sjælland vil det blive varmt med forventede temperaturer over 30 grader.

»I løbet af lørdagen kommer der så en front ind over landet vestfra, som vil medføre lidt lavere temperaturer. Som led i skiftet til det lidt køligere vejr skal vi nok forvente en del regn og kraftige byger, måske med torden og risiko for lokale skybrud lørdag og natten til søndag«.

»Det bør man holde sig orienteret om og følge med i vejrudsigterne, så man kan sikre sin ejendom i tilfælde af skybrud«, siger Dan Nilsvall.

Varmerekorden består

Selv om dagene bliver varme, kommer vi ikke i nærheden af varmerekorden herhjemme. Den går helt tilbage til 10. august 1975.

Her blev der klokken præcis 15.45 målt en temperatur på 36,4 grader på flyvepladsen i Holstebro i Vestjylland, efter at varmen var strømmet op over landet fra Tyskland.

To ældre mennesker døde under hedebølgen, der ifølge det lokale dagblad betød, at brandfolk måtte rykke ud til 12 skov- og markbrande.

»Så varmt bliver det ikke i denne omgang. Som det ser ud nu bliver den voldsomme varme liggende over Tyskland og Polen, hvor det bliver virkelig varmt i den kommende uge«, siger Dan Nilsvall.

Foto: Erik Gleie/POLITIKEN Den 10. august 1975 nåede temperaturen op på 36,4 grader i Holstebro, men også i København var der varmt, og fra den tidlige morgenstund strømmede københavnerne mod badestrandene som her ved Bellevue Strand i Klampenborg. (arkivfoto)

Husk at få væske nok

Når det bliver så varmt, som det tegner til at blive, er det vigtigt at drikke rigeligt og være opmærksom på sin væskebalance, så man ikke bliver dehydreret, lyder det fra Mette Theil, der er formand for Fagligt Selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæringsforbundet.

»Man skal huske at drikke løbende, uden at man nødvendigvis er tørstig«, siger Mette Theil.

En tommelfingerregel siger, at man som voksen har brug for at indtage 1,5 til 2 liter væske om dagen. Men det er faktisk lidt misvisende, for den enkeltes væskebehov afhænger af, hvor meget man vejer, siger Mette Theil.

»I princippet skal man drikke 35 milliliter per kilo kropsvægt om dagen, men når det bliver meget varmt, er det nærmere 40 milliliter per kilo kropsvægt«.

Da væske i maden også bidrager med cirka 1 liter, betyder det, at man bør drikke 1,6 liter på en varm dag, hvis man vejer 65 kilo, og cirka 2,4 liter væske, hvis man vejer 85 kilo.

»Man kan med fordel putte lidt sukkerfri saft i eller lignende, afhængig af hvem man er, og hvor mange kalorier man har brug for i forhold til også at passe på vægten«.

»Og så skal man passe på med at opholde sig alt for længe i solen. Man kan godt drikke alkohol med måde, men man skal passe på med at drikke sig meget beruset«, siger Mette Theil.

Hun opfordrer desuden til, at man holder øje med sin urin.

»Den må gerne være æblejuice-farvet om morgenen, men skal være mere lysegul i dagens løb«, siger hun.