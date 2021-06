Nye boligvurderinger kommer til efteråret. Og de får stor betydning for, hvad den enkelte bolig er værd

Fakta

Tidsplan for ejendomsvurderinger

Efter flere udskydelser kan de første boligejere nu se frem til at få en ny vurdering af deres parcel- eller rækkehus. Der er dog fortsat lang vej til, at alle boliger er vurderet. Det er konklusionen efter It-tilsynets ’trykprøvning’ af det nye ejendomsvurderingssystem. Her er den nye tidsplan for udrulningen af ejendomsvurderingerne:

I september 2021 begynder udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger. Det drejer sig om ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Tilbagebetalingstilbud til de boligejere, der har betalt for meget i skat, udsendes efterfølgende.

I foråret 2022 udsendes vurderinger og efterfølgende tilbagebetalingstilbud til ejerne af yderligere cirka 100.000 parcel- og rækkehuse.

I andet halvår af 2022 påbegynder Vurderingsstyrelsen sagsbehandling af vurderingerne af de cirka 700.000 resterende parcel- og rækkehuse. Bagefter udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud.

Senere udsendes vurderinger og tilbagebetalingstilbud for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder, sommerhuse og de mest komplicerede ejerboliger.

Kilde: Ritzau og Skatteministeriet

Vis mere