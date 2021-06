Danmark ændrer strategi: Udviklingsbistand får nyt fokus

Foreløbig er der ikke afsat flere penge til at støtte biodiversitet internationalt. Men klima, natur og miljø bliver et af to fokusområder i den nye strategi for Danmarks bistand til udviklingslandene, som offentliggøres torsdag. Og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) venter, at der vil »blive en væsentlig større reservation« til investeringer på disse områder, når strategien skal udmøntes i finanslovene for de kommende år.

Han vil dog ikke sætte konkrete tal på. I forrige uge viste en rapport fra Inka Consult, at den danske bistand til biodiversitet i de senere år har været kraftigt faldende og i 2019 nåede helt ned på 191 millioner kroner. Det til trods for, at det internationale samfund i 2011 satte som mål, at bistanden til at sikre biodiversitet skulle fordobles inden 2015.