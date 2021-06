DF-opgør rammer lokalafdeling: »Han kan ikke bevise en skid, og der er ikke foregået noget, der ikke tåler dagens lys«

En nordjysk lokalformand for DF vil have partiledelsen til at skride ind over for, hvad han betragter som et hovedbestyrelsesmedlems beskyldninger om optællingsfusk. Sagen har tråde til igangværende opgør i partiets hovedbestyrelse.