Det første kongebesøg i Grønland: »For sin Lækkerheds og Sjældenheds skyld har Macaroni faaet Navnet: Kongens Tarme«

For 100 år siden besøgte en dansk konge for første gang Grønland. Anledningen var 200-året for Hans Egedes ankomst til den store ø i 1721. Christian X i admiralsuniform og fjerprydet hovedbeklædning vakte begejstring hos mange grønlændere. Men der var et voksende ønske i Grønland om ligestilling med danskerne – og samtidig var kongebesøget også i dansk egeninteresse i kampen for at få international anerkendelse af Grønland som dansk koloni. Selv var kongen begejstret for de mange kajakopvisninger og uddelte præmier, tobakspiber og knive til de dygtige fangere.