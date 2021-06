Kvinde badede alene ved Stillinge Strand og druknede

Automatisk oplæsning

En 71-årig kvinde er død efter en badeulykke ved Stillinge Strand i Musholm Bugt torsdag aften, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Sjællandske Mediers netavis, sn.dk.

Fredag morgen bekræfter politiets vagtchef Lars Westerweel over for Ritzau, at en ældre kvinde drev livløs i land efter en badetur, og at hun efter at være blevet fløjet til Rigshospitalet i helikopter blev erklæret død.

Ifølge Lars Westerweel var kvinden alene ude og bade.

Selv om der hvert år sker forholdsvis mange drukneulykker i Danmark – i 2020 blev der ifølge Rådet for Større Badesikkerhed indrapporteret 72 – så sker kun få af dem i forbindelse med badning fra strande.

Ifølge rådet mistede syv personer livet i 2020 efter at være gået i vandet ved en af landets strande.

Rådet for Større Badesikkerhed har lavet otte baderåd, som badende opfordres til at følge:

1. Lær at svømme og springe rigtigt.

2. Bad aldrig alene.

3. Bad kun, hvor det er tilladt.

4. Gå kun ud til navlen.

5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok.

6. Svøm langs kysten.

7. Bad aldrig med alkohol og euforiserende stoffer i blodet.

8. Gå op, når du begynder at fryse.

ritzau