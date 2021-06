Leif Beck Fallesen: Erhvervslivet har et godt øje til de tusindvis af unge podere i testcentrene. Det er der en god grund til

Kunderne mærker det. Det er blevet både sværere og dyrere at få fat i håndværkere, og der er længere ventetider på de genåbnede restauranter og cafeer. Men mangel på arbejdskraft er blevet en stopklods for væksten i alle brancher, og problemet bliver stadig større, i takt med at dansk økonomi er på vej ud af coronakrisen med høj hastighed. Hvis tempoet holder, så vil lønningerne stige over en bred front i den private sektor i de kommende måneder.

Lønningerne er allerede begyndt at stige, mest i byggesektoren. Med kundernes oplevelser in mente er det faktisk overraskende, at de ikke er steget mere. I første kvartal steg lønningerne med 4 procent i forhold til samme periode sidste år. Det er mere end gennemsnittet for alle lønmodtagere i den private sektor, som var 2,5 procent, men en del af forskellen skyldes særlige forhold. Og statistikken blev indsamlet i februar, så der kan være sket en del siden, især fordi boligmarkedet har været glohedt.

Et boligkøb udløser næsten altid efterspørgsel efter håndværkere. Ofte fra både køberne, som sætter deres nye boliger i stand, og fra sælgerne, som flytter ind i en anden bolig med tilsvarende behov. Og der er mange relaterede køb i andre brancher. Boligsalget er ganske vist faldet de seneste to måneder, men fra et meget højt niveau. Og optimisme og pengerigelighed hos mange danskere får dem til at investere i ombygninger og renoveringer, som kræver megen arbejdskraft.