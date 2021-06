Sygeplejersker på barrikaderne: »Vi ser ingen anden mulighed end at strejke«

Et hav af mennesker i røde og hvide trøjer klapper og jubler. De ligner en dansk EM-tribune og kunne nemt forveksles med de mange fodboldfans, der har bevæget sig gennem byen de sidste par uger.

Men det er ikke landsholdstrøjer, de har på. Og de er her ikke for at hylde Danmark. De er her for at råbe Danmark op. Især dem inde på Christiansborg, som de står på slotspladsen i København og skuer imod.