Politi søger vidner til kvindes fald fra parkeringshus

Politiet har identificeret en kvinde, der fredag aften faldt 10-12 meter ned fra et tag på et parkeringshus i Skolegade i Holstebro, oplyser vagtchef Allan Riis ved Midt- og Vestjyllands Politi søndag morgen.

Han fortæller, at det var et familiemedlem, der henvendte sig politiet, efter en efterlysning af pårørende til kvinden lørdag aften. Politiet søger fortsat vidner, der kan have set kvinden på stedet, for at klarlægge nærmere, hvad der er sket.

»Men vi har et godt udgangspunkt for at arbejde videre med sagen«, siger Allan Riis.

Kvinden blev efter ulykken fløjet med lægehelikopter til Skejby Sygehus, da hun fredag aften blev fundet. Hun er søndag morgen i koma, men i stabil tilstand, og politiet har derfor ikke haft mulighed for at tale med hende. Ifølge TV 2 er der tale om en 34-årig kvinde.

Overvågning fra stedet viser kun, at kvinden går ind i parkeringshuset. Politiet ved derfor ikke, hvordan ulykken skete.

»Vi tror ikke, det er en forbrydelse, men det er en mulighed. Vi har ikke udelukket noget«, sagde vagtchef Jens Claumarch lørdag aften.

Hun havde ikke identifikation på sig, og derfor søgte politiet mulige pårørende efter ulykken.

ritzau