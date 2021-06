1.200 lyn flænsede himlen over det sydvestlige Danmark under voldsomt uvejr

Der har søndag været bulder, brag og masser af regn over især den sydvestlige del af landet. Mindst to steder er der ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) registreret skybrud. Det gælder blandt andet ved Tønder og Store Jyndevad i Sønderjylland, hvor der løb mere end 15 millimeter regn i målerne i løbet af en halv time. Der er registreret op mod 1.200 lyn i forbindelse med uvejret.

Mens det værste ved middagstid søndag er overstået i Jylland, er der endnu risiko for kraftigt regnvejr og torden i de østlige egne.

»Regnvejret er søndag middag på vej op over den nordlige og østlige del af Jylland og Sjælland. Men det har tabt pusten og er ikke længere så voldsomt, som det der ramte den sydvestlige del af landet i morgentimerne«, siger vagtchef Lars Henriksen, DMI.

Bornholm kan blive hårdt ramt

Ud over Sønderjylland har et område vest for Odense og ved Tåsinge fået store mængder nedbør. Om det rækker til at opfylde definitionen på skybrud er dog ikke endeligt afklaret, oplyser den vagthavende meteorolog.

Mens fronten som nævnt svækkes på vej mod hovedstaden, er der stadig risiko for store mængder nedbør.

»Vi har to ting i kikkerten, vi holder særligt øje med. Det er Sjælland, hvor der i eftermiddagstimerne måske kan komme en lokal tordenbyge, der kan blive kraftig. Og så er det Bornholm. Det ser ud til, at et større område med kraftig regn og tordenbyger er på vej og kan ramme i aftentimerne«, siger Lars Henriksen.

Ifølge meteorologen er der tale om et klassisk opgør mellem varme og kulde.

»Vi har haft massiv varme i store dele af landet, og nu kommer den køligere, maritime luft ude fra vest. Det er kampen mellem kulde og varme, og det resulterer mange gange i masser af regn og torden. Det er meget typisk her i sommermånederne«, siger Lars Henriksen.

ritzau