Ung mand kørt ihjel lørdag nat: 19-årig fængslet for uagtsomt manddrab

En 19-årig mand er blevet fængslet for uagtsomt manddrab, efter at en 21-årig mand blev dræbt på stedet, da han natten til søndag blev ramt af en bil på Borups Allé på Nørrebro i København.

Bilens fører og to passagerer blev anholdt efter ulykken.

Det var én af dem, den 19-årige mand, som søndag aften blev varetægtsfængslet i fire uger.

Han er desuden sigtet for at have kørt for hurtigt og ifølge Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der er en afdeling af Københavns Politi, for at køre under påvirkning af euforiserende stoffer.

Dette bestrider mandens forsvarsadvokat, Søren Bech, dog.

»Jeg kan oplyse, at han ikke er blevet sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer«, skriver han i en mail til Ritzau.

Vagthavende ved SEØ fastholder søndag aften klokken 21.40, at manden er sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

De to andre er blevet løsladt.

Det fortalte vagtchefen fra Københavns Politi søndag klokken 16.55.

Påkørslen fandt sted på Borups Allé ud for sidevejen Vestergårdsporten. Borups Allé forbinder Frederiksberg, Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter og er en af Københavns mest befærdede veje.

Ifølge Ekstra Bladet fortalte den 19-årige mand under grundlovsforhøret, at han var kørt fra Nordvestkvarteret i København mod Amager efter at have set fodbold med sine venner.

Her havde to biler kørt om kap foran ham på noget af turen. En af bilerne havde overhalet den 19-årige mand indenom og ramt den anden bil, hvorefter den 19-årige ramte den 21-årige med sin bil.

Politiet ville søndag formiddag ikke fortælle de nærmere omstændigheder omkring påkørslen.

Det er derfor uvist, om den 21-årige trådte ud foran bilen.

Episoden blev anmeldt til politiet af vidner klokken 01.22.

Den 21-årige mands pårørende er underrettet.

ritzau