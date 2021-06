Politi rykker massivt ud til eksplosion nær arresthus

Automatisk oplæsning

Politiet måtte søndag aften rykke ud til arresten ved Blegdamsvej på Nørrebro i København.

En mindre eksplosion har fundet sted uden for Blegdamsvejens Arrest, oplyser vagtchef Henrik Brix fra Københavns Politi.

»Det er en anmeldelse af enten noget fyrværkeri eller eksplosionslignende i mindre målestok, vi får. Vi kører afsted og konstaterer, at det er en mindre eksplosion, der har fundet sted«, siger han.

Da politiet ankom til stedet kunne betjente konstatere, at sprængningen var sket under en bil.

Politiet afventer i øjeblikket Forsvarets ammunitionsrydningsmandskab og sprængstofshunde, der skal forsøge at opklare situationen, og hvad der er sket.

Henrik Brix oplyser, at ingen er kommet til skade under eksplosionen, og at en efterforskningsenhed nu forsøger at opklare sagen.

ritzau