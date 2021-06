Nationalbank sender ny advarsel: Godt tidspunkt at gribe ind på boligmarkedet

Nok en gang opfordrer Nationalbanken regeringen til at gribe ind på et sårbart boligmarked, det samme var anbefalingen i går fra Det Systemiske Risikoråd. Det er nu der skal handles for at gøre økonomien mere robust, mener Nationalbankens direktør.