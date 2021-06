Hans Egede var missionær og agent for den danske stat

300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland 3. juli fik allerede for et år siden en dramatisk ouverture, da missionærens statue i Nuuk blev overhældt med maling og påskrevet det manende budskab »decolonize«.

Som symbol på kolonialisme og ulighed blev statuen forlangt fjernet, eventuelt flyttet på museum. Efter en afstemning, hvor ikke særlig mange deltog, endte det med, at den blev stående. Konsekvenser har statueangrebet haft: De planlagte festligheder er blevet aflyst.

Statuen – en kopi af August Saabyes skulptur ved Marmorkirken, som i øvrigt også blev overmalet – blev sat op i 1922 som led i markeringen af 200-året for Egedes ankomst. Pengene var skaffet ved en indsamling i Grønland, men med sin placering oven for byen fremstår den som et dansk magtsymbol, det er, som om Nuuk underkaster sig sin hersker.