Indsats mod bandemedlemmer støder på grund: Pengene på min konto? Jamen de kommer fra min bedstemor. Igen

»Pengene på min konto? Det er et lån fra min gamle, gavmilde bedstemor«.

Cirka sådan kan man forestille sig, at samtalen lyder i Odense, når et bandemedlem bliver bedt om at redegøre for, hvorfor han eller hun har sat et stort beløb ind sin konto, samtidig med at han eller hun får kontanthjælp. For hvis blot borgeren kan redegøre for, hvor pengene kommer fra, betyder det ikke mindre i kontanthjælp, når sagen når Ankestyrelsen.

På samme måde oplever Odense Kommune, at Ankestyrelsen omstøder afgørelser om fratagelse af kontanthjælp, fordi borgeren ikke er blevet hørt, hvilket forvaltningsloven stiller krav om. Men de bandemedlemmer, der ikke høres, gør det svært at komme i kontakt med dem, fordi de både har hemmelig adresse (ingen post) og er fritaget for e-Boks (ingen mails).