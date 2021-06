Frederiksberg køber Danmarks dyreste grund for at lave en ny bydel

Danmarks største bolighandel skete onsdag bag den lave pavillon, der huser hjerteambulatorium Y1 på hospitalet ud til Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Det foregik ved et højt, rundt cafébord på græsplænen mellem gulstensbygningerne. På den blanke bordplade stod en blå æske vådservietter, så Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), efter at have sat sin underskrift kunne duppe hænder – og måske panden – bagefter.

For nu skylder Frederiksberg 771 millioner kroner til Region Hovedstaden, der frem mod 2025 flytter ud til Bispebjerg i København Nordvest. Det er mere end fem gange så dyrt som Danmarks hidtil største bolighandel, en villa i Vedbæk, der røg for 150 millioner kroner i efteråret ifølge Finans.

Til gengæld har Frederiksberg Kommune nu hele 106.000 kvadratmeter grund at gøre godt med, inklusive de 120 år gamle bygninger med masser af sengepladser. Og borgmesteren glæder sig over, at kommunen som planmyndighed og ejer har en suveræn magtposition.