Højesteret blåstempler livstid for drab i bandekonflikt

Det koster to unge mænd den hårdeste straf - fængsel på livstid - at de i november 2017 begik drab og drabsforsøg som led i en konflikt mellem banderne Loyal to Familia og Brothas i København.

Det slår Højesteret fast i en dom torsdag, der dermed blåstempler straffene fra både by- og landsret.

Den hårde straf skyldes, at drabet skete som led i en bandekonflikt, og at der er dømt efter en særlig bandeparagraf. Det betyder nemlig, at straffen i drabssager som udgangspunkt skal fastsættes til livstid.

»I forarbejderne til bestemmelsen er det forudsat, at der i tilfælde, hvor domstolene normalt ville udmåle en straf på mere end 10 års fængsel, for eksempel i en drabssag, som udgangspunkt skal fastsættes en straf af fængsel på livstid«, skriver Højesteret.

Det var 9. november 2017, at de to dømte, 21-årige Osama Mohammad Khidhir og 25-årige Ibrahim Jamil Bader Merei, om eftermiddagen kørte på en knallert ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Knallerten styrede direkte over mod en personbil. En mand på knallerten stod af og affyrede syv skud mod bilen med en halvautomatisk pistol.

I bilen sad tre personer, heriblandt Ghassan Ali Hussein, som blev ramt i hovedet og i ryggen. Han døde kort tid efter - 22 år gammel.

En anden person fik strejfet sin venstre arm af et projektil, mens en tredje person formåede at flygte ud af bilen uden skrammer.

De blev i by- og landsret også dømt for drabsforsøg på den anden person, men frifundet for at have forsøgt at dræbe den tredje. Højesteret har kun taget stilling til, hvordan straffen skal være, og dermed stod det på forhånd fast, at de var dømt for drab og et drabsforsøg.

Det er tidligere kommet frem, at det er politiets opfattelse, at hverken den dræbte, Ghassan Ali Hussein, eller de to andre var medlem af en bande.

Men de drabsdømte, Osama Mohammad Khidhir og Ibrahim Jamil Bader Merei, var fra banden Loyal to Familia. Ved drabet i 2017 var de henholdsvis 18 og 21 år.

Men selv om Osama Mohammad Khidhir kun få måneder før drabet var fyldt 18 år, så har hans unge alder ikke kunnet give en lavere straf. Heller ikke det, at han ikke tidligere var straffet af betydning før sagen, kunne føre til en mildere dom, afgør Højesteret.

Ibrahim Jamil Bader Merei er i øvrigt også dømt i en anden sag, som Højesteret har afgjort torsdag. Den handlede om grov vold og forsøg på grov vold i bandekonflikten.

