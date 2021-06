Mor mister sin bil efter datterens vanvidskørsel

En mor til en 20-årig kvinde har mistet sin Fiat 500 efter datterens vanvidskørsel.

For Retten i Nykøbing Falster har torsdag konfiskeret morens bil i en dom, hvor datteren idømmes 20 dages ubetinget fængsel og fratages førerretten i tre år.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Det var 13. maj om aftenen, at den unge kvinde kørte 106 kilometer i timen på Nykøbingvej gennem en byzone i Horreby ved Nykøbing Falster. Her må man dog kun køre 50 kilometer i timen, og bilen blev fanget i en fartkontrol.

»Der var hastighedskontrol denne aften«, siger anklager Iben Grønbæk.

Med en overskridelse af fartgrænsen med mere end 100 procent bliver det betegnet som vanvidskørsel.

Og på det område har politikerne strammet reglerne.

Siden 31. marts har det været muligt at konfiskere en bil, selv om det ikke er ejeren selv, som har kørt vanvidskørsel i den. I første omgang er det politiet, der beslaglægger bilen, og så skal retten tage stilling til, om den faktisk skal konfiskeres.

Kvindens fængselsstraf på 20 dage er ubetinget. Den kan muligvis afsones med fodlænke i stedet for afsoning i et fængsel, men det er ikke noget, som retten tager stilling til.

Anklager Iben Grønbæk oplyser, at kvinden i retten nægtede sig skyldig i selve forseelsen, men erkendte at have ført bilen. Hun har dog valgt at modtage dommen og vil altså ikke anke til landsretten.

Det er ikke første gang, at en bilejer mister sin bil, selv om det ikke er ejeren selv, der har kørt.

Tidligere i juni faldt den første dom i Retten i Glostrup.

Her fik en 34-årig kvinde konfiskeret sin sorte Mazda CX-3, selv om det var hendes 36-årige kæreste, som havde lånt bilen og kørt 108 kilometer i timen gennem et tæt bebygget området i Rødovre.

ritzau