Livsstilsmagasin: København er verdens bedste by at leve i

Livsstilsmagasinet Monocle har kåret København som verdens bedste by at leve i i 2021.

På baggrund af coronapandemien har magasinet har denne gang skrottet nogle af sine sædvanlige kriterier som antallet af museer og den slags og i stedet lagt vægt på, i hvor høj grad det er lykkedes for de forskellige storbyer at bevare livskvaliteten.

»Der er for eksempel en borgmester, som gik ned i løn for at hjælpe med at løse den økonomiske kattepine, hans kommune stod over for«, skriver magasinet.