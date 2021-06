Mand får seks års fængsel i sag om hvidvask af 210 millioner

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Organiseret hvidvask af over 200 millioner kroner baseret på udstedelse af falske fakturaer til hundredvis af danske virksomheder.

Det er i korte træk, hvad en mand torsdag er blevet dømt for i en tilståelsessag ved Retten i Kolding.

Sagens hovedperson, Kim Jensen, får seks års fængsel for hvidvask af 210 millioner kroner.

Også to mænd med mindre roller er blevet dømt i sagen.

Amran Momme Qaiser får fire et halvt års fængsel for hvidvask af omkring 70 millioner kroner, oplyser hans advokat, David Francis Lublin.

Den tredje mand idømmes tre års fængsel for sin rolle i sagen.

David Francis Lublin forklarer, at Kim Jensen stod for udstedelse af falske fakturaer, mens de øvrige dømte bestilte fakturaerne.

Alle har tilstået

De fiktive fakturaer blev udstedt for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til en lang række virksomheder med det formål, at virksomhederne kunne anvende dem til at få hvidvasket penge.

Alle tre har tilstået deres roller i sagen.

Anklagemyndigheden argumenterede i retten for, at Kim Jensen skulle idømmes ikke under seks års fængsel.

Desuden mente anklagemyndigheden, at Amran Momme Qaiser skulle straffes med fire år og ni måneders fængsel. David Francis Lublin havde argumenteret for, at hans klient skulle have fire års fængsel.

Yderligere to mænd ventes dømt i sagen på mandag.

ritzau