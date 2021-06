Nordsjællands politidirektør bliver ny chef for Bagmandspolitiet

Den nuværende politidirektør hos Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, er udnævnt som chef for Bagmandspolitiet. Han tiltræder sin nye stilling, hvor han får titel af statsadvokat, 15. august, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Stillingen som chef for Bagmandspolitiet har været ledig, siden Morten Niels Jakobsen blev fritaget for tjeneste i efteråret 2019. Han blev fritaget for tjeneste og sendt hjem med løn, mens han blev undersøgt for at have brudt sin tavshedspligt. Den sag blev dog droppet sidste år. Per Fiig er fungerende chef for Bagmandspolitiet.

Uddannet jurist

Bagmandspolitiet, hvis rette navn er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), står for efterforskning og retsforfølgelse i de tungeste sager om økonomisk kriminalitet. Det er blandt andet Bagmandspolitiet, som fører sagerne om svindel med refusion af udbytteskat, hvor statskassen er blevet snydt for milliarder af kroner.

Også sager om svindel med coronahjælpepakker hører hjemme her. Også internationale straffesager – det være sig eksempelvis sager om folkedrab – hører hjemme hos Søik. Derudover rummer statsadvokaturen Hvidvasksekretariatet. Her behandler man underretning om mulig hvidvask. Sidste år modtog sekretariatet 73.249 underretninger.

Den kommende chef for Bagmandspolitiet, Jens-Christian Bülow, er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Siden 2016 har han været politidirektør hos Nordsjællands Politi. Han har derudover en fortid i Justitsministeriet og som konstitueret landsdommer ved Østre Landsret.

»Den alvorlige økonomiske og organiserede kriminalitet er stigende, og det er en trussel både mod den tillid, vores samfund bygger på, og vores generelle retsfølelse. Det stiller krav til vores evne til at retsforfølge dem, der sætter sig selv over fællesskabet, og det glæder jeg mig utrolig meget til at stille mig i spidsen for«, siger Jens-Christian Bülow i meddelelsen.

ritzau