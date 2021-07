Interview: Ellemann siger ja tak til EU

Ellemanns bebrejdelser var dengang især indenrigspolitisk funderede. Han brokkede sig især over, at Mette Frederiksen (S) med sin vaccinerejse forsinkede de forhandlinger, som skulle i gang for gradvis at få åbnet landets skoler, frisører, restauranter og alt det andet, der i en lang vinter var sat på vågeblus.

