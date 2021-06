Danmark tager igen i år 200 kvoteflygtninge fra Rwanda

Ligesom det var tilfældet sidste år, tager Danmark igen imod 200 kvoteflygtninge fra det centralafrikanske land Rwanda, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Udlændinge- og integrationsministeren skal ifølge loven hvert år fastlægge antallet og fordelingen af kvoteflygtninge, der skal genbosættes i Danmark. Og minister Mattias Tesfaye (S) har altså valgt, at Danmark igen skal tage 200. Ministeren udtaler i pressemeddelelsen, at fokus er på at få kvinder og børn til landet.

»Vi kommer til at fokusere på kvinder og børn. Ligesom der kan være behov for at hjælpe forfulgte seksuelle minoriteter. Jeg er klar over at nogle mener, at Danmark slet ikke bør modtage nogle kvoteflygtninge. Men i regeringen mener vi, at der er behov for at aflaste et af de lande, der i dag løfter en kæmpe opgave i nærområderne«, udtaler han.

Ifølge SF’s udlændingeordfører Carl Valentin og De Radikales udlændingeordfører Kristian Hegaard er antallet for lavt. Danmark skal tage imod 500 kvoteflygtninge, siger Hegaard, og kalder beslutningen for »ussel« og en »taktisk manøvre for at fremstå stramme«.

»Der er afsat penge til 500, så det er i hvert fald et minimum. Vi synes, det er usselt, kun at tage 200 i en coronatid, hvor asyltallet er historisk lavt, samtidig med, at Norge tog 3.000 sidste år, og Sverige tog 5.000«, siger han.

Også SF mener, at 500 er et minimum. Han kalder det et »væsentligt krav fra alle støttepartierne«.

»Jeg håber, at ministeren vil tænke sig grundigt om her. Det er irriterende, hvis finanslovsforhandlingerne skal til at gå op i hat og briller på grund af debatter om kvoteflygtninge«, siger Carl Valentin.

Besøgte Rwanda i april

Tesfaye har tidligere rost Rwanda for at være et »progressivt land«, som spiller en »utrolig positiv rolle«. Mange af de flygtninge, der i dag sidder i Rwanda, er kristne. Da Tesfaye i 2020 valgte, at antallet skulle være 200, og at de alle skulle komme fra Rwanda, afviste han, at det var, fordi de var kristne.

»Men da jeg af embedsmænd fik at vide, at det hovedsageligt er kristne flygtninge, så tænkte jeg, at det er ikke noget problem«, sagde han.

Danmark samarbejder i forvejen med Rwanda. Eksempelvis er der en plan om, at personer, der søger spontant asyl i Danmark skal sendes til modtagecentre uden for Europa. Her har regeringen været i dialog med flere afrikanske lande, og Rwanda er fortsat et aktuelt bud, har Jyllands-Posten skrevet.

I april besøgte Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) Rwanda og skrev under på to aftaler, der lægger op til et tættere asyl- og migrationssamarbejde. I Rwanda har præsidenten, Paul Kagame, siddet på magten i cirka 20 år, og han blev tildelt 99 procent af stemmerne ved det seneste parlamentsvalg.

ritzau