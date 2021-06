Bornholmslinjen vejleder utrygge kunder om alternative ruter

Sagen om stenkast mod danske biler på motorvej E65 i Sverige mærkes også hos Bornholmslinjen, der sejler mellem Ystad og Rønne.

»Vi får nogle opkald til vores drifts- og kundeservice fra folk, der har læst om fænomenet, og som bliver utrygge. Dem hjælper vi ved at fortælle om alternative veje at køre fra Malmø til Ystad«, siger pr- og kommunikationschef Jesper Maack, Bornholmslinjen.

De seneste dage er antallet af sager om stenkast mod biler med danske nummerplader steget markant. Torsdag har svensk politi samlet set modtaget 60 anmeldelser om stenkast mod danske biler, skriver bt.dk. Senest er det kommet frem, at også en bus fra selskabet Bornholmerbussen har været ramt af stenkast. De fleste bilister er sluppet med skrækken, men i et enkelt tilfælde har en 70-årig mand fået alvorlige skader på tænder og det ene øje.

Står foran højsæson

Bornholmslinjen sejler også på ruten Køge-Rønne, og der er ifølge Jesper Maack flere, der gerne vil ombooke billetter fra Ystad til Køge.

»Nogle spørger, om de kan komme med fra Køge i stedet. Der er desværre meget udsolgt i hverdagene på grund af store mængder fragt til Bornholm«, siger han.

De alternative ruter fra Malmø til Ystad er via landeveje, og derfor skal kunderne afsætte ekstra tid til køreturen.

»E65 er den hurtigste vej mellem Malmø og Ystad. De andre ruter er lidt mere på småveje, så man skal afsætte længere tid til at komme frem. Men i den situation, der er lige nu, er det måske også værd at overveje«, siger kommunikationschefen.

Sagen om stenkast kommer på et tidspunkt, hvor højsæsonen for turismen på Bornholm står for døren.

»Vi står på randen af højsæsonen på Bornholm. Det er uger, hvor der kommer rigtig mange mennesker frem og tilbage. Derfor er vi også glad for at se, at svensk politi har sat mange ressourcer ind i at efterforske og forhåbentligt opklare sagen«, siger Jesper Maack.

Sveriges justitsminister, Morgen Johansson, har torsdag oplyst, at svensk politis nationale operative afdeling (NOA) er blevet sat på sagen.

ritzau