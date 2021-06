Nyt studie punkterer myte om elever på muslimske friskoler

Forskellen på muslimske elever på henholdsvis muslimske friskoler og almindelige folkeskoler er meget lille, når det kommer til demokratiske værdier, tillid til danskere og støtte af skattebetaling. Det viser et nyt studie fra Rockwool Fonden, skriver Information.

»Og når der er en forskel på grupperne, så er det i vidt omfang sådan, at eleverne i friskolerne svarer som bedre medborgere end folkeskoleeleverne«, siger Per Mouritsen, der er lektor på Aarhus Universitet og hovedforfatter på studiet, til Information.

Studiet, der er fagfællebedømt, er det første af sin slags i Danmark. Muslimske friskoler har længe været et omdiskuteret emne på grund af historier om social kontrol og dårlig undervisning på en række skoler.

Signe Hvidbjerg Thingstrup, der er lektor på Københavns Professionshøjskole, mener i kølvandet på rapporten, at man skal passe på med at overdrive forskellene på muslimske friskoler og folkeskoler.

»Det er en rapport, som udfordrer forståelsen af, at friskoler er et problem«, siger hun.

Nikolaj Nielsen, der er ligebehandlingschef i Institut for Menneskerettigheder siger, at der på baggrund af undersøgelsen ikke er noget, der taler for, at man ud fra et integrationshensyn bør fjerne støtten til muslimske friskoler.

Det er væsentligt for, om det kan lade sig gøre juridisk. Nikolaj Nielsen forklarer, at man skal kunne dokumentere, at fratagelse af støtten kan retfærdiggøres ud fra de formål, man ønsker at varetage. Ellers kan det defineres som forskelsbehandling.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler sig til Information i et skriftligt svar:

»Det er let at være tolerant, fordomsfri og tillidsfuld per langdistance og dermed på et teoretisk plan. At have en hverdag sammen er langt sværere og mere udfordrende. Men det er jo ved at have en hverdag sammen med dem, der har en anden baggrund, at der opstår kendskab til og erfaring med ’de andre’. Og dermed skabes det dybe fundament af tillid, som vores samfund skal basere sig på«.

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 2.307 elever i 9. klasse fra 19 muslimske friskoler og 75 folkeskoler, hvor mindst en femtedel af eleverne har anden etnisk herkomst end dansk. Rapporten fokuserer især på de 840 elever i undersøgelsen, der går i 9. klasse, og har familiebaggrund i et muslimsk land.

ritzau