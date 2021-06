Politi evakuerer borgere i Middelfart – bombehunde gennemsøger rådhus

Bombehunde og sprængstofeksperter finkæmmer fredag eftermiddag Middelfart Rådhus i jagten på mulige sprængstoffer.

Tidligt fredag morgen indløb en anmeldelse hos politiet om brand på rådhuset. Det viste sig, at en mand var brudt ind i bygningen, hvor han tilsyneladende havde antændt noget fyrværkeri.

En storstilet politiaktion blev herefter iværksat. Beboere i en radius af 100 meter fra Middelfart Rådhus blev evakueret, tilstødende gader blev afspærret, og sprængstofeksperter blev tilkaldt.

Klokken 13.15 skriver Fyns Politi på Twitter, at undersøgelserne af rådhuset fortsætter. Det er uvist, hvornår arbejdet på stedet er afsluttet.

Fredag formiddag var gerningsmanden tilsyneladende stadig til stede på rådhuset. Politiet oplyser ikke, om det stadig er tilfældet.

»Der er iværksat en større politimæssig indsats omkring bygningen, som gør, at den formodede gerningsmand er rammet ind af politiet, lød det fra politikredsen i en pressemeddelelse fredag formiddag«.

Bombeeksperterne skal sikre, at der ikke er yderligere eksplosive stoffer - ud over det fyrværkeri, der allerede er affyret - i bygningen.

»Derefter skal bygningen gennemgås minutiøst for at sikre, at der ikke er risiko for, at der kan opstå en farlig situation«, skrev politiet, da sprængstofhundene blev indsat i aktionen.

En rullemarie, der er en robot, der bruges til at uskadeliggøre blandt andet bomber og ammunition, spiller en central rolle i undersøgelsen.

Optagelser fra stedet viser, at robotten smadrer en dør ind til rådhuset.

De evakuerede borgere henvises til et evakueringscenter, der er oprettet på Kulturøen i Middelfart.

Ingen personer er ifølge politiet kommet til skade i forbindelse med sagen, som endnu er omgærdet af en vis mystik. Der er således ingen informationer ude om manden, der er brudt ind på rådhuset.

Det vides altså ikke, om han er anholdt.

Sagen blev registreret hos politiet omkring klokken 04.50

Ritzau