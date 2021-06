Flugtbilist sigtet for at køre over for rødt og ramme ung kvinde, som nu er død

Natten til torsdag blev en 19-årig kvinde alvorligt kvæstet, da hun blev påkørt af en bil på Amager. Bilisten stak af fra ulykkesstedet. Torsdag aften blev kvinden erklæret død på Rigshospitalet.

Den formodede flugtbilist er blevet anholdt og sigtes for uagtsomt manddrab. Der er tale om en 23-årig mand. Han er fredag blevet varetægtsfængslet i 27 dage ved et grundlovsforhør i Dommervagten i Københavns Byret.

Af sigtelsen fremgår det, at han kørte ad Englandsvej på Amager med 100 kilometer i timen og kørte over for rødt i krydset Englandsvej/Sundholmsvej. Her ramte han den 19-årige kvinde, der var på cykel, og som kørte frem for grønt lys. Hun fik livstruende kvæstelser ved sammenstødet.

Fredag er yderligere tre personer blevet anholdt. Der er tale om to mænd på 23 år og en 18-årig kvinde. Københavns Politi kan ikke oplyse, hvad de er sigtet for, eller om de var passagerer i bilen. Det fremgår dog af sigtelsen mod den 23-årige formodede flugtbilist, der allerede er fængslet, at der var tre passagerer i bilen. De tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag.

Afholdt for lukkede døre

Offeret for påkørslen blev ramt af bilen klokken 03 natten til torsdag. Tre personer blev anholdt kort efter påkørslen. Politiet fik mistanke til dem, da de sad i en bil med skader på fronten. De blev dog siden løsladt, da de ifølge politiet ikke kunne sættes i forbindelse med sagen. Det er ikke de samme tre, som fredag er blevet anholdt, oplyser politiet.

Flugtbilisme – som det kaldes, når man stikker af fra et færdselsulykke – kan i grove tilfælde med tilskadekomne straffes efter straffeloven. Heri er der en bestemmelse, som udløser fængsel, hvis man efterlader personer i hjælpeløs tilstand. Hvis en person afgår ved døden som følge af en ulykke, vil den skyldige som regel blive sigtet og siden tiltalt for uagtsomt manddrab.

Grundlovsforhøret fredag blev afholdt for lukkede døre. Derfor kan offentligheden ikke få indblik i den sigtedes forklaring eller politiets beviser. Sigtelsen vil dog blive læst op, inden dørene lukkes, ligesom resultatet af grundlovsforhøret også bliver offentliggjort.

Den 23-årige nægter sig skyldig.

