Få overblikket: Her er den nye store plan for Danmarks veje og toglinjer

Folketingets partier er henover weekenden blevet enige om, at der de næste 14 år frem til 2035 skal bruges 161 milliarder kroner på flere vejforbindelser, jernbanestrækninger, cykelstier og anden infrastruktur. Den nye del af aftalen er på 106 milliarder kroner.

Her kan du få et overblik over de største projekter og tiltag i Infrastrukturplanen 2035:

Der afsættes 500 millioner kroner i perioden 2022 til 2030, som kan anvendes til at understøtte et højt serviceniveau for opladning på de længere bilture langs statsvejnettet fra øst til vest og nord til syd.